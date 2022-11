Prevladal je razum

Vnovič se je izkazalo, da srepi pogledi, laži, strašenje in togotna mimika le ne zadostujejo, da bi v svoj prav prepričali večino, ki se nas je udeležila nedavnih referendumov. Motite se, če se nadejate, da bodo bobnarice in bobnarji zatohlosti naposled le dojeli, da je za uspeh potreben vsaj kanček modrosti in razsodnosti. Ne, še bolj se bodo radikalizirali, saj je njihova strankokracija verjetno le začutila, da začenjajo vanjo dvomiti tudi lastni verniki. Tisti, ki so jim tržna niša za preživetje.