Ne le, da je ta jed polna barv in okusov, pripravi se na enem samem pekaču in v celoti v pečici. Za predpripravo potrebujete kakšnih 10 minut, vse ostalo pa opravi pečica sama. Recept se tudi zelo enostavno zapomni, saj potrebujete le zelenjavo, proteine, olje in eno samcato začimbno mešanico oz. izbor začimb, ki vam je všeč.

Jesen je ena najbolj radodarnih sezon. Na izbiro imamo veliko čudovite zelenjave in to na polno izkoristite. Jeseni so med drugimi sestavinami na razpolago tudi buče, brstični ohrovt, cvetača, paprike in vse to je v tej jedi. Seveda lahko izven sezone v tem receptu izbranih sestavin uporabite zelenjavo, ki je takrat na razpolago. Spomladi poleg cvetače in paprik uporabite še šparglje. Poleti uporabite še zelene bučke, jajčevce in češnjeve paradižnike. Ko buč ni na razpolago, uporabite sladki krompir.

V tem receptu so proteinska izbira pečenice, lahko pa glede na okus in razpoložljivost (seveda lahko vsakič, ko to jed pripravite, izberete kaj drugega) izberete katere koli druge proteine:

zelenjavne proteine: gobice, stročji fižol, tofu …

morske proteine: lososa, gambere …

mesne proteine: hrenovke, kranjsko klobaso, čevapčiče, na kocke narezanega piščanca ali purana …

Taki recepti so najboljši! Izberete lahko kar vam srce (=želodček) poželi. Ta recept je priročen tudi za takrat, ko se vam v hladilniku nabere veliko različnih ostankov zelenjave, ki jo morate porabiti.

Potem, ko izberete zelenjavo in proteine, pa potrebujete le še dve sestavini:

Izberite olje, ki vam je najljubše (olivno olje, lahko bi pa tudi rastlinsko olje, ghee ali kokosovo olje).

Potem pa potrebuješ le še začimbe. Izberite poljubne začimbne mešanice oziroma izberite nekatere izmed teh sestavin: sol (ta je nujna), papriko, trsni sladkor, česen, čebulo, dimljen čili, kajenski poper paprika, timijan, čebula, česen, rožmarin, poper, majaron, šetraj, bazilika, pehtran ...

Ta recept je odličen tudi za pripraviti vnaprej. Ker cvetača čez čas malo spremeni vonj, je najoljše, da jed pojeste isti ali naslednji dan. Ostanke lahko naslednjič obogatite z jajcem na oko in/ali malo avokada.

Ob postrežbi jed okrasite z malo svežega peteršilja, kakšno rezino limone ali limete, da z njo osvežite jed, poleg pa nikar ne pozabite velike sklede solate.

Pa še to – kljub temu, da jed ne vsebuje ogljikovih hidratov, prav lepo nasiti. Velik razlog je tudi v mentalni prevari. Ker jeste cvetačo v obliki riža, ki je lepo mehak in odišavljen z začimbami, se sploh ne zdi, da pravzaprav jeste le zelenjavo (+protein)!

Najprej pa še nekaj jedi s cvetačo, za katero čisto premalo ljudi ve, da je čudežna (z njo pripravite njoke, podlago za pico, polpete, solato, zrezek, omake, obogaten pire …):

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

1/2 cvetače

1 čebula

1 velika pest brstičnega ohrovta

1 skodelica na kocke narezane buče (ali sladkega krompirja)

1 rdeča in 1 zelena paprika

1 pečenica (ali kateri koli drugi protein: gobe, stročji fižol, tofu, gamberi, losos, hrenovka, piščanec …)

4 žlice (olivnega) olja

2 žlici mešanice poljubnih začimb (obvezna je sol, naj je bo 1 žlička)

svež peteršilj in limona za postrežbo

PRIPRAVA

Cvetačo očistite, operite in v mešalniku ali multipraktiku zmiksajte v riž podobna zrnca. Lahko jo tudi previdno! naribate na ribežen.

Najprej očistite in narežite tršo zelenjavo (bučo in brstični ohrovt) in pečenico, ki potrebuje dlje časa, da se zmehča. Pokapajte s polovico olja in potresite s polovico začimb ter premešajte s čistimi rokami. Prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko in pecite 15 minut pri 200°C.

V isti skledi (zakaj bi jo vmes umivali, če ni treba) skupaj zmešajte naribano cvetačo, paprike in čebulo ter prelijte s preostalim oljem in potresite s preostalimi začimbami. Spet dobro premešajte kar s čistimi rokami in previdno dodajte na zelenjavo, ki se je že pekla 15 minut. Previdno vse premešajte in pecite še 15 minut pri 200°C.

Pečeno zelenjavo za svežino (ni pa nujno) potresite s svežim peteršiljem in po okusu pokapajte z limonovim sokom. Postrezite takoj, po možnosti z veliko skledo solate.