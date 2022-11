Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica, bo poseben zakon pripravljen najpozneje do konca januarja, lahko pa že prej. Zakonsko bodo uredili podlago za vrnitev vseh plačanih glob, stroškov prekrškovnih postopkov in stroškov postopkov prisilne izterjave v zvezi s tistimi prekrškovnimi postopki, ki so bili v času epidemije uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag.

Tekoči prekrškovni postopki se bodo ustavili, prav tako se bodo ustavili postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oz. postopki prisilne izterjave globe ter postopki izterjave stroškov prekrškovnega postopka.

Postopek vračanja glob in stroškov postopka se bo po besedah ministrice vodil po uradni dolžnosti, torej avtomatično, ne da bi prizadeti posamezniki morali kakorkoli ukrepati sami.

Cilj vlade pa je, da vračanje glob in stroškov poteka čim bolj enostavno in centralizirano, tako da bodo prizadeti posamezniki avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko ugovarjali, je pojasnila Švarc Pipan. Avtomatizirano bo nato tudi samo izplačilo plačanih glob in stroškov, kar bo po besedah ministrice potekalo podobno kot pri izračunu in vračilu preplačane akontacije dohodnine.

Finančna sredstva v ta namen se bodo v celoti zagotovila iz državnega proračuna. V prekrškovnih postopkih je bilo po navedbah ministrice naloženih za nekaj čez pet milijonov evrov glob, doslej prostovoljno plačanih jih je bilo okoli 1,7 milijona evrov. In približno na toliko je po besedah ministrice ocenjen tudi znesek, ki ga bo treba vračati.

Ministrica je dodala, da je to približno 30 odstotkov vseh izrečenih glob, k temu pa je treba prišteti še stroške samih postopkov. Ostalo so zneski glob, ki so še v postopkih prisilne izterjave. Z uveljavitvijo zakona pa bo dana zakonska podlaga, da se tudi ti postopki prisilne izterjave ustavijo, je še pojasnila.