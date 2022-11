Po pisanju reškega časnika Novi list je tovorni vlak trčil v vagone cisterne, parkirane na glavnem tiru na železniški postaji Škrljevo. Cisterne so bile namenjene v reško rafinerijo, a ker jih tam lahko naenkrat sprejmejo 22, vlak pa je imel 30 vagonov, jih je osem pustil na železniški postaji. Tam jih niso preusmerili na stranski tir, temveč so cisterne ostale na glavnem tiru. Ko je kasneje na postajo pripeljal tovorni vlak, so strojevodjo pristojni napačno obvestili, da je proga na postaji Škrljevo prosta.

Hrvaški minister za promet Oleg Butković je dejal, da vse kaže, da gre za človeško napako, in sicer napačno informacijo prometnika. Zelo ostro pa se je odzval šef sindikata strojevodjev Nenad Mrgan: »Take nesreče se dogajajo, ker se že vrsto let ignorirajo naše zahteve po centralnem dispečerskem sistemu, ki bi celovito upravljal železniški promet. Tak sistem ima vsa Evropa, samo mi ne. Pri nas ima vsaka železniška postaja svoje prometnike in nič čudnega ni, da smo v letu dni imeli že tretjo podobno nesrečo.«