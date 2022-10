Zmagovalec, žajfa, zlata ribica in kurirček

Nacionalka je v sklepni fazi podreditve. Okupacija se končuje. Eni nergači se še nekaj bunijo in se z ekranov selijo na odre gledališč, sile na terenu pa delajo brezhibno. Pripeljali so nove okrepitve iz nasprotnih taborov velecenjenih TV-postaj Nova24TV in Planet TV. Uspel jim je celo veliki met, ker so izjemno okrepitev pripeljali kar neposredno iz gnezda nekdanjega šefa vlade. In ta šef, zdaj v vlogi simbolnega generala, se je pojavil na ekranih. Janez Janša je v četrtek sam sedel v studiu Tarče. Pogled kamere malo od spodaj pa je nedvomno sporočal, da pred nami stoji zmagovalec. Zmagovalec, ki je osvobodil trdnjavo nacionalke. Da, Janez se je spet prikazoval kot žrtev in osvoboditelj. Janez je bil in bo ostal večna žrtev. To je zapisano že v njegov genski zapis.