Nejc Lavrenčič, pianist in pedagog: Vedno so ga zanimali skrajni detajli

Pianist in pedagog Nejc Lavrenčič je sinonim za samospev in komorno igro v slovenskem prostoru. Poznamo ga kot vrhunskega poustvarjalca, je pa tudi sposoben organizator. Kot vodja Kulturno umetniškega zavoda PerArtem že šest let organizira cikel koncertov Samospevanje v Slovenski filharmoniji in SNG Maribor, odslej pa je tudi umetniški in programski vodja novega PAF – PerArtem Festivala, ki bo od danes do nedelje potekal v Cekinovem gradu v Ljubljani. Samospev si želi predstaviti na drugačen način – odmakniti se od železnih repertoarjev, ga približati vsem generacijam in se z njim podati v nove glasbene konstelacije. Spihati torej prah s stereotipov o dolgočasnosti in nepomembnosti samospeva kot žanra ter ga doživeti na živ in sočen način.