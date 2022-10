»Evropska komisija priporoča, da Evropski svet Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, a ob razumevanju, da opravi določene korake,« je ob predstavitvi letošnjega širitvenega poročila v parlamentu povedal evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

Bruselj pričakuje, da BiH prednostno sprejme dopolnila glede integritete k obstoječemu zakonu o visokem sodnem in tožilskem svetu. Poleg tega naj sprejme nov zakon o tem svetu, zakon o sodišču BiH ter zakon o preprečevanju konflikta interesov. Komisija od BiH pričakuje tudi napredek na področjih boja proti korupciji, učinkovitega upravljanja migracij in meja ter svobode izražanja in medijev. Varhelyi je poudaril še, da so voditelji EU pozvali k dokončanju ustavnih in volilnih reform.

»Podelitev statusa kandidatke je ponudba Evrope Bosni in Hercegovini ter njenim ljudem. To delamo za njih. Vendar pa se ob tem pojavljajo tudi velika pričakovanja. Zdaj mora elita to uresničiti,« je povedal komisar za širitev. Po splošnih volitvah v BiH 2. oktobra pričakuje, da bodo institucije na državni in kantonalni ravni vzpostavljene hitro, da bi se osredotočili na reforme.

Končno odločitev o podelitvi statusa kandidatke bo sprejel Evropski svet, v katerem sodelujejo voditelji držav članic EU, je še povedal Varhelyi in dodal, da bi se to lahko zgodilo decembra. Da bi status kandidatke BiH podelili še letos, si močno prizadeva tudi Slovenija. Voditelji EU so sicer na junijskem vrhu sklenili, da so BiH pripravljeni podeliti ta status, in Evropsko komisijo pozvali, naj poroča o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je določila v svojem mnenju o kandidaturi leta 2019.

Komisar je danes poudaril, da te prednostne naloge ostajajo nespremenjene. Pred začetkom pogajanj bo morala BiH izpolniti vse, je sklenil komisar.

Pahor pozdravil predlog o dodelitvi statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini

Predsednik republike Borut Pahor je pozdravil današnjo odločitev Evropske komisije, da Evropskemu svetu predlaga dodelitev statusa države kandidatke Bosni in Hercegovini. Kot so poudarili v predsednikovem uradu, ima ta odločitev velik pomen za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu.

V uradu predsednika republike so v sporočilu za javnost zapisali, da je Pahor že februarja, še pred rusko invazijo na Ukrajino, predstavil pobudo za podelitev statusa kandidatke BiH brez slehernega pogoja. Dodali so, da je Pahor glede tega vselej poudarjal, da pri BiH ne gre za ozko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za »prvovrstno geopolitično vprašanje«.

Pahor se je v začetku junija o svoji pobudi posvetoval tudi s premierjem Robertom Golobom. V skladu z njuno odločitvijo je predsednik poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, premier Golob pa se je za uveljavitev pobude zavzel na junijskem zasedanju Sveta EU, so še zapisali v uradu predsednika.

V predsedniški palači poudarjajo, da je Slovenija kljub začetnemu neuspehu dosegla, da je Svet EU naložil Evropski komisiji, da pripravi poročilo o BiH. »Današnja odločitev Evropske komisije vzbuja veliko upanje, da bo na decembrskem zasedanju Sveta EU Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke, kar je po mnenju predsednika Pahorja prelomno iz dveh razlogov - prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva Bosne in Hercegovine, in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu,« so še dodali v izjavi za javnost.