Zunanji ministri unije danes v Bruslju razpravljajo o zaostrovanju razmer v Ukrajini ob ocenah, da je ruska invazija neizbežna. Borrell je o prihodu na zasedanje opozoril, da je poleg Ukrajine še eno žarišče - BiH. »Ne podcenjujte resnosti razmer v BiH,« je pozval.

V BiH se namreč po njegovih besedah krepi nacionalistična in separatistična retorika, kar ogroža stabilnost in integriteto države. »Ministri morajo sprejeti odločitve, kako ustaviti to dinamiko in preprečiti, da država razpade na koščke. Položaj je kritičen, ministri bodo morali sprejeti odločitve,« je dejal.

BiH se po ocenah EU zaradi odcepitvenih korakov v Republiki srbski, ki pomenijo nesprejemljivo kršenje ustavnega okvira države in ogrožajo njeno prihodnost v uniji, sooča z najresnejšo krizo od konca vojne leta 1995.

Odločitve o sankcijah proti srbskemu članu predsedstva BiH Miloradu Dodiku sicer po navedbah virov pri EU danes ni pričakovati, saj da sta EU in ZDA osredotočeni na prizadevanja za izvedbo nujne ustavne in volilne reforme v BiH.

Volitve v BiH so oktobra, volilnega sistema pa se v skladu z uveljavljenimi standardi ne sme spreminjati manj kot šest mesecev pred volitvami, pojasnjujejo viri. Sankcijam sicer javno nasprotuje Madžarska.