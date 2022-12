Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke za članstvo v EU

Voditelji EU so danes na vrhu v Bruslju Bosni in Hercegovini pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v povezavi. Pri tem so podprli sklepe torkovega zasedanja ministrov za evropske zadeve, ki so ob pozivu k podelitvi statusa poudarili, da mora BiH sprejeti ukrepe, opredeljene v priporočilu Evropske komisije. Gre za ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic.