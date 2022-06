Dokument o hitrejši poti BiH k EU

V nedeljo so v Bruslju voditelji parlamentarnih strank in člani predsedstva BiH na sestanku s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom in zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom podpisali dokument o nujnih reformah za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v EU. Povabljenih je bilo petnajst politikov, niso pa prišli vodja HDZ BiH, ki zahteva volilno reformo, ter vodji dveh srbskih strank v BiH, DNS in PDP, ki sta za nevtralno stališče do vojne v Ukrajini. To je izpostavil tudi srbski član predsedstva Milorad Dodik, ki je bil v Bruslju, a je glede tega vprašanja podal ločeno mnenje. cr