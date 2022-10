Premierja Slovenije in Ukrajine sta se po Golobovih besedah v pogovoru strinjala, da se svet morda bliža točki preloma na diplomatski ravni. Priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji je morda tista točka, na kateri bodo tudi nekatere države, ki so bile zdaj nevtralne ali pa so celo simpatizirale z Rusijo, uvidele, da se s tem nepovratno spreminja ustroj mednarodne skupnosti na način, ki si ga nihče na svetu ne želi, je v Pragi povedal Golob.

»Ta točka (strinjanja) se mi zdi najbolj pomembna. In ravno diplomatski napori v smeri razjasnitve in tudi jasne obsodbe takšnega početja s strani celotnega sveta so tisto, čemur moramo dati res maksimalni poudarek v naslednjih dneh,« je premier povedal pred današnjim prvim zasedanjem Evropske politične skupnosti (EPS) in petkovim neformalnim vrhom EU v Pragi.

Ukrajina je sicer po ruski priključitvi regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje zaprosila za članstvo v zvezi Nato, do česar pa je Slovenija v zadnjih dneh izrazila zadržanost.

Kot je povedal premier, je slovenska stran na današnjem srečanju v Pragi ukrajinski jasno razložila, da je postopek pristopa k Natu odprt že dlje časa in da prošnja »sama po sebi ni sporna«.

»Treba pa je najti pravo pot in pravi trenutek, kdaj se jo uresniči,« je poudaril. »Ta pot mora biti enotno podprta s strani vseh zaveznikov in ravno v to smer mislim, da bodo šli tudi razgovori v naslednjih nekaj dnevih,« je povedal.

»To ne pomeni, da se da najti rešitev čez noč, jo pa moramo začeti iskati takoj,« je še dejal slovenski premier po srečanju z ukrajinskim kolegom, ki se bo prav tako udeležil zasedanja Evropske politične skupnosti.

Premierja sta se strinjala tudi o pomenu enotnosti Evrope, ki je lahko samo tako učinkovita v podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Enotnost glede ruske agresije na Ukrajino pa bodo iskali tudi na današnjem zasedanju EPS, ki se ga udeležujejo voditelji 43 evropskih držav, je še povedal slovenski premier.