»Naša predraga mama Loretta Lynn je zjutraj 4. oktobra mirno umrla med spanjem doma na njenem preljubem ranču v Hurricane Millsu,« je sporočila njena družina in zaprosila za spoštovanje zasebnosti med pripravami na spominsko slovesnost.

Svojo dediščino rudarjeve hčere je pokojna pevka nenehno poudarjala in leta 1969 je izdala tudi pesem s tem naslovom, leta 1976 knjigo, leta 1980 pa je bil posnet film, v katerem jo je igrala Sissy Spacek, njenega moža Oliverja Lynna pa Tommy Lee Jones. Spacek je za vlogo dobila oskarja, film pa nominacijo za najboljši film leta.

Poročila se je, ko je bila stara 15 let, njen mož pa jo je podpiral v glasbeni karieri in leta 1960 je izdala prvo pesem I'm a Honky Tonk Girl, ki je takoj postala uspešnica.

Za glasbo se je navdušila že kot otrok v gorah Kentuckyja, saj je njen oče rudar igral bendžo, mama pa kitaro.

Pela je o seksu, ljubezni, možeh, ki varajo, ločitvi, splavu in podobnem. Največje hite je izdala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Med njimi so najbolj znani Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), Rated X in You're Looking at Country.

Postala je prva ženska z naslovom glasbenica leta na dveh velikih nagradnih prireditvah. Najprej jo je leta 1972 tako počastilo Združenje country glasbe, tri leta kasneje pa še Akademija country glasbe.

Šele leta 2005 je s svojim albumom Van Lear Rose osvojila dva grammyja. Akademija country glasbe jo je razglasila za umetnico desetletja za 70. leta, kasneje leta 1988 pa je bila sprejeta v dvorano slavnih country glasbe.

Skupaj s pevcem Conwayjem Twittyjem sta bila eden najbolj popularnih duetov country glasbe. Med njunimi uspešnicami sta Louisiana Woman, Mississippi Man in After the Fire is Gone, s katerim sta potem dobila grammyja.