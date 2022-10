Vodilna Olimpija je nadaljevala serijo zmag, a proti zadnjeuvrščenemu Taboru je tudi trpela. V prvem polčasu je gol v mreži Olimpije visel v zraku, saj so gostje dvakrat stresli okvir gola, za nameček je odlično branil vratar gostiteljev Denis Pintol, ki je zbral sedem obramb. »Vedno je težko igrati po reprezentančnem premoru. Zamujali smo v dvobojih, obrambi in pri podajah ter bili počasni z žogo. Tekmec je bil hitrejši od nas. Ne spomnim se, da bi doslej imeli zares slabo tekmo. Morda je bila najslabša s Taborom v Sežani, ko je bilo 40 stopinj Celzija in smo bili malo zaspani. Takoj podpišem, da igramo s slabo in osvojimo tri točke,« je po tekmi razlagal trener Olimpije Albert Riera, ki je prepričan, da težava ni bila v pripravi na tekmo, pristopu in želji. Težava Olimpije je bilo pomanjkanje agresivnosti in reda na sredi igrišča, ki ga je prinesel šele vstop Elšnika s klopi po dobri uri igre. »Tudi nasprotne ekipe znajo igrati in se dobro pripravijo. Proti nam igrajo s petimi branilci, zato bom takšni postavitvi morali posvetili še več pozornosti,« je razloge iskal Riera, ki ni hotel niti Elšniku razkriti, zakaj ga je posedel na klop.

Štirje goli in tri podaje Ruija Pedra na šestih tekmah za Olimpijo

Olimpija je kljub najslabši predstavi v letošnji sezoni zmagala, saj je tekmo z dvema mojstrskima goloma odločil portugalski napadalec Rui Pedro, ki je na šestih tekmah dosegel že štiri gole in dodal tri podaje. »V klub je prišel, da dosega gole. Dobrodošlo je, da imamo veliko igralcev, ki dosegajo gole in igrajo na različnih mestih v ekipi,« je bil jasen Riera, ki je imel izbrane besede za predstave vratarja Pintola. Posebej je poudaril, da ni kriv za nobenega izmed devetih golov, ki jih je prejela Olimpija na zadnjih štirih tekmah.

Olimpija je pokazala odliko velikih ekip, ki zmagujejo, ko ne blestijo, a uveljavijo individualno kakoovost. »Zahtevna tekma. Tabor se je dobro pripravil in onemogočil naše veziste. Vseskozi sem iskal prostor, a ga ni bilo, ker je tekmec igral s petimi branilci. Imamo toliko kakovosti, da na vsaki tekmi kdo stopi v ospredje. Z Ruijem Pedrom sva se dobro ujela, morava pa še malo uskladiti najino gibanje, da bova pokazala še več,« je menil napadalec Olimpije Mustafa Nukić, ki je tekmo doživel zelo čustveno, saj se je začela z minuto molka v spomin na umrlega velikega navijača Olimpije Mateja Brčana,.

Tabor, ki je poleti spremenil 80 odstotkov ekipe, a nekateri novinci premorejo veliko talenta, je zapustil boljši umetniški vtis od Olimpije, izkupiček pa je znova slab. »Boljše je tekmo zmagati na takšen način, kot jo je Olimpija, saj je ostal grenek priokus, da je igrala v pol moči. Bili smo konkurenčni in enakovredni. Vprašanje kaj bi bilo, če bi mi dosegli vodilni gol. Morda je bila to naša najboljša naša tekma v sezoni. Do priložnosti smo prišli skozi igro, v obrambi pa smo na vsej tekmi dvakrat zamudili in Olimpija je to izkoristila. Imeli smo priložnosti, da bi lahko iztržili več,« je povedal vidno razočarani trener Tabora Dušan Kosić, ki je priznal, da je velika težava tudi komunikacija s kopico tujcev.

Domžale so ostale zveste zapravljanju vodstva, saj so proti Muri vodile z 1:0 in 2:1, Prekmurci pa so izid izenačili v 94. minuti. »Z igro nisem zadovoljen. Remi je pravičen,« je bil jedrnat trener Domžal Simon Rožman. Pri izidu 1:1 je vratar Domžal Mulalić ubranil enajstmetrovko Dakuju, v finišu tekme pa je bil izključen strelec drugega gola Durdov. Mura je v letošnji sezoni od petih enajstmetrovk zastreljala štiri. Navijači s točko niso zadovoljni in zahtevajo zamenjavo trenerja Damir Čontala. »Glede na to, pod kakšnim pritiskom smo, sem ponosen na fante in njihov značaj, saj je bila ekipa popolnoma spremenjena,« je menil Damir Čontala, ki je tik pred tekmo ostal brez poškodovanega Bobičanca in obolelega Balažica, manjkali pa so tudi Obradović, Morris in Lorbek.

​Bravu umetniški vtis, Kopru tri točke

Na Bonifiki je Bravo, ki je dvakrat stresel okvir gola in imel več priložnosti, zapustil boljši vtis, zmagal pa je Koper, saj v nogometu štejejo goli. »Pomembne so le točke. Čaka nas še veliko dela v napadalnem delu, kjer bomo kmalu boljši, v obrambi pa je bilo zelo dobro,« je tekmo videl trener Kopra Zoran Zeljković. Bravo je bil veliko boljši predvsem v prvem polčasu. »Glede na priložnosti, ki smo si jih priigrali mi in tekmec, je izid nerealen. Škoda, da se nam to ponavlja. Imamo vsebino in enkrat se bo obrnilo v naš prid. Letošnja sezona nas uči vztrajnosti, da ne odstopamo od našega načina dela in stvari bodo prišle na svoje mesto. Če bi imeli kanček sreče, bi se borili za mesta pri vrhu, tako pa naš čaka težek boj za obstanek, a ne bomo obupali, saj smo na igrišču odlični,« je bil jasen trener Brava Derjan Grabić.

Maribor si je tretjo zaporedno zmago v ligi zagotovil že v prvem polčasu, potem ko so obupno slabi Goričani naredili tri naivne napake. »Vstop v tekmo je bil dober, vodstvo nas je popolnoma razbremenilo. V drugem polčasu smo imeli slabih 20 minut, v seštevku pa smo delo opravili rutinsko,« je tekmo videl trener Maribora Damir Krznar. Zaradi kartonov, poškodb in bolezni (manjkal je tudi prvi zvezdnik Ikwuamesi) oslabljeno Celje je doseglo peto zmago zapored in ostalo prvi zasledovalec Olimpije. Celjanom je še tretjič zapored uspel preobrat po zaostanku, zmagoviti gol pa je z izjemnom strelom znova dosegel švicarski rezervist Vasilije Janjičić.