Koper. Iz koprske policijske uprave so sporočili, da je prejšnji teden italijansko poveljstvo karabinjerjev za varstvo okolja v sodelovanju z Europolom in slovensko policijo izvedlo zaključno akcijo obsežne preiskave nezakonitega odlaganja in pošiljanja odpadkov v Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Operacijo, imenovano »Tower trash«, je koordiniral okrožni direktorat za boj proti mafiji javnega tožilstva v Benetkah. Opravili so 24 hišnih preiskav, pri posameznikih in dvanajstih podjetjih, ki jih sumijo, da so v verigi ravnanja z odpadki delovali na različne načine: šlo je za nezakonito proizvodnjo, obdelavo ali transport. V preiskavo so bili vpleteni tudi dva državljana Slovenije in podjetja s sedežem v naši državi. Odpadke, ki so končali pri nas, so odlagali na območju Divače, navaja Anita Leskovec s PU Koper.

Preiskava, potekala je v letih 2019 in 2020, je razkrila kriminalno združbo, ki je imela podjetja za predelavo odpadkov, slednje skladiščila v industrijskih halah v Italiji in jih nato v večjih količinah nezakonito pošiljala v Slovenijo, na Hrvaško in Madžarsko. Uporabljala je ponarejeno dokumentacijo. Pošiljala in obdelovala je komunalne odpadke in posebne odpadke, sestavljene iz nerazvrščenih odpadkov, gume, plastike, ostankov usnja in nevarne embalaže. Izvirali so iz različnih italijanskih regij, skladiščeni pa so bili v industrijskih skladiščih v občinah Borgo Veneto, Remanzacco in Monfalcone. V preiskavi so dokazali več kot 70 nezakonitih pošiljk. Ocenjujejo, da so odložili najmanj 1700 ton odpadkov, s čimer si je združba pridobila za več kot 400.000 evrov premoženjske koristi.

Donosni okoljski kriminal

V Sloveniji so odpadke vozili na območje Divače. Odvrgli so jih v naravo, na zasebno zemljišče. Po besedah koprskega kriminalista Andreja Rupnika so obravnavali štiri večje pošiljke, skupno težke okoli 80 ton. Nevarnih odpadkov niso vsebovale. Tri so bile že odložene, eno pa so policisti ustavili in zasegli. Vse odpadke so vrnili v Italijo. Ovadili so italijanskega in slovenskega državljana (z območja slovenske Istre) ter dve podjetji z območja Kopra. Eno naj bi organiziralo čezmejne prevoze nezakonitih pošiljk, drugo pa organiziralo in izvedlo plačilo za prevoze. Gospodarski družbi sta bili registrirani za več dejavnosti, med drugim transport, ne pa tudi za ravnanje z odpadki. Že lani so ju ovadili zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Za osnovno obliko tega kaznivega dejanja je zagrožena petletna zapora kazen.

Odpadki, ki so se pojavili na zasebnem zemljišču ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, so predlani med okoliškimi prebivalci povzročili nemalo razburjenja. Pojavili so se ob udornici Risnik, zanimivi turistični lokaciji, blizu varovanega območja parka Škocjanskih jam. Po pripovedovanju županje Alenke Štrucl Dovgan so tam opazili pet vlačilcev iz Italije. Odpadki so bili stisnjeni v bale, vidno je bilo, da so nekje ležali že dlje časa, so pripovedovali zaskrbljeni okoličani.

Okoljski kriminal je sicer četrta najdonosnejša nezakonita dejavnost na svetu – za trgovino z drogami, ponarejanjem izdelkov in trgovino z ljudmi. V njej se obrača celo več denarja kot z nezakonito preprodajo orožja. Že leta 2016 je po ocenah Interpola in Europola povzročil od 76 do 218 milijard evrov globalne škode, številke pa samo še naraščajo. Preiskave organov pregona po EU kažejo, da gre večinoma za organizirani kriminal, ki pa se pogosto skriva za zakonitimi poslovnimi praksami, opozarja Europolova izvršna direktorica Catherine de Bolle. Po njenih besedah je pregon zelo težak zaradi pravnih neskladnosti med članicami ter nizke stopnje odkritosti kaznivih dejanj.