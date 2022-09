Milan Brglez: »Osebno mi je predsedniška palača lepa in prijetna tudi zato, ker je skromna ter deluje domače in posamezniku prijazno. Kar bi si želel spremeniti, če bi finančne zmožnosti in zavod za varstvo kulturne dediščine dopustila, bi bila izgradnja primernejšega dostopa za invalide, ki bi želeli k predsedniku republike.« (Foto: Dokumentacija Dnevnika)