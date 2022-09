Kot je izvršni odbor sindikata zapisal v sporočilu za javnost, sicer pozdravljajo, da koalicijske stranke pripoznavajo ustavne pravice vseh delavk in delavcev v Sloveniji, ki jih trenutno s stavko uresničujejo medijski delavci in delavke na RTVS.

A z bojkotom oddaj na RTVS vladajoči po mnenju sindikata ne podpirajo stavkajočih delavk in delavcev na javni radioteleviziji. Javni medij, ki je ključnega pomena za delujočo demokracijo se na ta način potiska na obrobje in v nepomembnost, so zapisali. »Prav tako se s tem krni pravico javnosti do obveščenosti in oži možnost javne razprave o prihodnosti javnega medija, ki pa je nujna,« so dodali.

Če se političnim predstavnikom vladnih strank zdi, da jim na RTVS ni omogočena predstavitev njihovih stališč in argumentov, po mnenju sindikata obstajajo tako mehanizmi znotraj medijske zakonodaje, inšpekcijskega nadzora, v skrajnem primeru pa tudi določbe kazenskega zakonika o zlorabi pooblastil uradnega položaja ali uradnih pravic, ki jih lahko uporabijo. Nenazadnje bi, kot so zapisali v sindikatu, s tem izkazali tudi skrb in zaščito porabe javnega denarja.

»Zatrjevanje, tudi posredno, vladnih strank, da ne morejo ukrepati ob nepravilnostih in oškodovanju javnega interesa ter javnega dobrega, kar RTVS nedvomno je, in napovedi, da se umikajo, ker se jim zdi, da javni medijski prostor ne bo pravičen do njih, je nesprejemljivo sporočilo o nemoči, ki v resnici kaže na opustitev odgovornosti, ki jo prinaša oblast,« so bili ostri v sindikatu.

Dodali so še, da so delavke in delavci RTVS na svoja ramena prevzeli odgovornost in se že od maja borijo za svoje pravice in avtonomijo, za strokovnost dela in javni interes ter pravico vseh do obveščenosti. »Čas je, da se jih podpre ne le z besedami, ampak tudi z dejanji, po katerih kličejo dejanske zlorabe, nezakonitosti, nesmotrnosti in nepravilnosti, ki jih izvaja vodstvo RTVS,« so sklenili.

Gibanje Svoboda, SD in Levica so v torek namreč napovedali, da v oddajah o noveli zakona o RTVS in prihodnosti javnega zavoda v času zbiranja podpisov za razpis referenduma ne bodo sodelovali, saj da ne želijo sodelovati pri zlorabi javnega servisa za (pred)referendumsko kampanjo. Vodje koalicijskih poslanskih skupin so ob tem sicer izrazili podporo zaposlenim na RTVS, ki so v ponedeljek stavkovne aktivnosti zaostrili s celodnevno stavko. Poudarili so, da je nujna čimprejšnja uveljavitev novele, idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS pa so opustili, saj bi bila takšna poteza v nasprotju z zakonodajo.