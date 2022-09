Slovenski selektor Matjaž Kek ni spreminjal postavitve 4-4-2, s katero je premagal Norveško, v začetni enajsterici pa je naredil spremembi, ki sta bili nujni zaradi prejetih rumenih kartonov. Najbolj izkušenega slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića, ki je kljub prepovedi nastopa z ekipo dopotoval v Stockholm, je v zvezni vrsti zamenjal Jon Gorenc Stanković, član Sturma iz Gradca. V napadu je ob Benjaminu Šešku namesto Andraža Šporarja na veliko presenečenje zaigral Jan Mlakar, ki je v splitskem Hajduku večkrat rezervist kot v prvi enajsterici. Miha Blažič, ki so mu Norvežani v Stožicah zlomili nos, je stisnil zobe in zaigral s posebno masko. Ker se Švedska ni uvrstila na svetovno prvenstvo (v dodatnih kvalifikacijah jo je izločila Poljska) in je zapored izgubila štiri tekme v ligi narodov, je vzdušje okrog reprezentance slabo, zato so bile tribune za 50.000 gledalcev na super modernem stadionu Friends Arena v Solni v severnem predmestju Stockholma napol prazne.

Švedi so od prve minuti krenili odločno in Slovenija je zlasti v prvih desetih minutah trpela, ko so žoge z vseh strani letele v kazenski prostor in nato mimo gola. Tudi nemški sodnik Zwayer ob prekršku Gorenc Stankovića v kazenskem prostoru ni bil tako strog kot Francozi junija na medsebojni tekmi v Stožicah, ko so pokazali na enajstmetrovko za Švede. Slovenija je redko prišla na polovico Švedov, ko pa ji je to uspelo, je bile zelo konkretna in nevrana. V 12. minuti je vratar Olsen mojstrsko ubranil strela Šeška in Stojanovića. V 28. minuti je bil nemočen ob sijajnem evrogolu Šeška, ki je neubranljivo zadel z levico po podaji Stojanovića. Le tri minute kasneje je imel Mlakar priložnost tekme za povišanje vodstva in mat tekmeca, a je bil po odbiti žogi premalo odločen in izkazal se je Olsen. V finišu prvega polčasa so Švedi zasluženo izenačili, potem ko je Forsberg izvedel izjemen prodor s sredine igrišča, štirje slovenski igralci ga niso uspeli ustaviti in je s strelom z roba kazenskega prostora matiral Oblaka.

Drugi polčas se je začelo podobno kot prvi. Švedi so silovito pritisnili, valili napad za napadom in slovenska obramba je bila na vse težjih preizkušnjah. Slovenija si nikakor ni uspela otresti pritiska in stopiti na žogo, zato je švedski gol visele v zraku. Ko je Slovenija končno prišla pred švedski gol, pa Gorenc Stanković v 65. minuti ni uspel zadeti praznega švedskega gola. Slovenci so s fanatično borbenostjo ob odličnih obrambah Oblaka vzdržali vse nalete.

Izidi, liga A, skupina 1: Anglija – Nemčija 3:3, Madžarska – Italija 0:2, končni vrstni red: Italija 11, Madžarska 10, Nemčija 7, Anglija 3, skupina 2: Portugalska – Španija 0:1, Švica – Češka 2:1, končni vrstni red: Španija 11, Portugalska 10, Švica 9, Češka 4.

Liga B, skupina 1: Irska – Armenija 3:2, Ukrajina – Škotska 0:0, končni vrstni red: Škotska 13, Ukrajina 11, Irska 7, Armenija 3, skupina 2: Albanija – Islandija 1:1, končni vrstni red: Izrael 8, Islandija 4, Albanija 2, skupina 3: Črna gora – Finska 0:2, Romunija – BiH 4:1, končni vrstni red: BiH 11, Finska 8, Črna gora 7, Romunija 7.

Liga C, skupina 2: Grčija – Severna Irska 3:1, Kosovo – Ciper 5:1, končni vrstni red: Grčija 15, Kosovo 9, Cipoer in Severna Irska po 5, skupina 4: Gibraltar – Gruzija 1:2, Severna Makedonija – Bolgarija 0:1, končni vrstni red: Gruzija 16, Bolgarija 9, Severna Makedonija 7, Gibraltar 1.

Liga D, skupina B: San Marino – Estonija 0:4, končni vrstni red: Estonija 12, Malta 6, San Marino 0.