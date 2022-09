Da starejši ne bi bili v digitalni stiski

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo do četrtka potekal tradicionalni Festival za tretje življenjsko obdobje. Na okroglih mizah se bodo dotaknili aktualnih tem od digitalizacije do zakonodaje. Starejša generacija, ki sicer samozavestno vstopa v svet digitalizacije, pa kljub dobri volji pogreša več potrpljenja in časa, ki ju potrebuje za učenje.