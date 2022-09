Generalni direktor je potrdil, da je delovni inšpektorat opravljal nadzor med 11. in 16. uro. »Potek postopka je bil do sedaj korekten. Kar poglobljeno smo se pogovarjali o poteku strokovnega dne, predvsem tudi o tem, kako smo zagotovili delovni proces, medtem ko je del zaposlenih stavkal, del pa ne,« je dejal.

Grah Whatmough je prepričan, da Urbanija na dan stavke ni posegal v program, kar so mu očitali stavkajoči. »Je pa dejstvo, da je stavkovni dan malo poseben dan in kakor sem seznanjen, je odgovorna urednica prosila direktorja, da se pojavi v desku in da razloži, kako je z delovnim procesom v okoliščinah, ko del programa stavka, del sodelavcev pa želi delati in dela,« je povedal za STA.

Po njegovih besedah sta bili v desku Televizije Slovenija v ponedeljek prisotni tudi odvetnici, zastopnici stavkovnega odbora. »In je povsem normalno, da se takih sestankov udeleži tudi predstavnik vodstva RTVS,« meni generalni direktor. Grah Whatmough zato ne razmišlja, da bi Urbanijo odstavil z mesta direktorja televizije.

Drži pa, da je v. d. urednika uredništva za nove medije (MMC) Igor Pirkovič v ponedeljek s spletne strani MMC umikal novico o stavki. »Tukaj je prišlo do konflikta znotraj redakcije in kot hierarhično nadrejeni se je odločil, tudi kakor sem seznanjen po posvetu z odgovorno urednico, da poseže v portal in zagotovi, da je tisto, kar je bilo včeraj objavljeno na MMC, kolikor je mogoče v skladu s poklicnimi in novinarskimi standardi,« je povedal.

Na očitke stavkajočih, da je vodstvo RTVS posegalo v stavko, Grah Whatmough odgovarja, da stavka ne pomeni, da se v tistem času suspendira vloga in odgovornost odgovornih urednikov in v tem času tudi stavkovni odbor ne prevzame vloge odgovornega urednika.

»Stavkovni odbor govori za stavkajoči del zaposlenih in ti so včeraj napovedali, da ne bodo delali, da bo v določenih oddajah tema. Vodstvo televizije pa je zagotovilo, da se je program relativno neokrnjeno izvedel z ljudmi, ki so delali, z zaposlenimi, ki niso stavkali,« je dejal.

Nadaljevanje stavkovnih pogajanj po njegovih navedbah sledi naslednji petek. Ob tem pa obžaluje, da je stavkovni odbor zavrnil mediacijo. Sam se je iz pogajanj umaknil, ker je presodil, »da ne vodijo nikamor«.

Novinarji na RTVS, združeni v koordinaciji novinarskih sindikatov zavoda, so v ponedeljek izpeljali celodnevno opozorilno stavko, s čimer so opozorili na vse slabše razmere v javnem zavodu, šikaniranje zaposlenih ter grožnje z disciplinskimi postopki.