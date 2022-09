Ljubljanski policisti so okoli enajste ure včeraj dopoldan prejeli prijavo o osebah, ki se sprehajajo po počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Na kraju so prijeli 33 tujcev iz Pakistana, Indije in Afganistana, ki so nezakonito prestopili mejo, so sporočili iz PU Ljubljana. Kombi z romunskimi registrskimi tablicami, s katerim naj bi potovali, je policija našla parkiranega na počivališču, sumijo pa, da se je na poti pokvaril.

Le nekaj ur kasneje pa so na izvozu Unec policisti ustavili še kombi z italijanskimi registrskimi tablicami, v katerem se je skrivalo 23 državljanov Irana, ki so prav tako nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozniku, gre za državljana Italije, so odvzeli prostost, postopki v zvezi s tujimi državljani pa še niso zaključeni.

Primera suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo še raziskujejo in nadaljujejo zbiranje obvestil.