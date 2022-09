Italijanska igralka Sofia Loren je že desetletja sinonim za lepoto. Je zagovornica naravnega videza, nikoli se ni podvrgla estetskim operacijam ali vsaj manjšim posegom. V svojem devetem desetletju pa se še naprej redno neguje tako zunaj kot znotraj.

Meni, da še zdaleč ni popolna

Kot je nekoč poudarila, igralka verjame, da obstaja vir mladosti in da je sestavljen iz našega uma, talentov in ustvarjalnosti, ki jih vnesemo v svoje življenje in življenja ljudi, ki jih imamo radi. »Videz sem podedovala po mami, ki sem jo imela za najlepšo žensko na svetu in je izgledala kot Greta Garbo. Kar zadeva mojo lepoto, so me uvrščali med najlepše ženske na svetu, a še zdaleč nisem popolna. Pravzaprav se mi zdi tisto, kar je izstopalo, to, da sem edinstvena in nenavadna, saj zagotovo nisem imela lepote lutke,« je v enem od intervjujev povedala Lorenova in iskreno dodala, da si ni mogla pomagati, da tudi sama ni začela verjeti, da je lepa. »Ljudje okoli mene so mi to stalno govorili. In nič ne naredi ženske lepe kot njeno prepričanje, da je lepa,« je ob neki priložnosti poudarila Sofija.

Slavna umetnica ima svoje navade in rutine, ki jih nikoli ne preskoči, in ravno v tej doslednosti se skriva skrivnost njene urejene kože. Zbudi se zelo zgodaj, takoj za tem gre na sprehod. »Vedno se zbudim zgodaj, okrog petih zjutraj, in prvo uro posvetim hoji. Vem, da se vedno najde dovolj dober izgovor, da ne telovadiš, saj jih tudi sama dnevno najdem vsaj pet. A ne obupam. Ko se sprehajam po parku blizu moje hiše, vedno pomislim: Mogoče se bo za naslednjim vogalom pred mano prikazalo kaj lepega. Ključ je pozitivna naravnanost in sama sem nekdo, ki vedno razmišlja pozitivno in redko sem žalostno ali melanholično razpoložena.« Poleg hoje redno izvaja tudi trebušnjake, doma vedno opravi tudi vaje za raztezanje. Dan, z odhodom v posteljo, navadno zaključi zgodaj, saj gre spat že okoli osme ure zvečer.

Ljubiteljica organskega, deviškega oljčnega olja

Ko smo že pri prehrani, je Sofija Loren podrobno opisala, kako izgleda njen jedilnik. Pri njej je zajtrk lahek, kosilo obilno, večerjo pogosto izpusti. »Dan začnem z lahkim zajtrkom, običajno z mafini, s katerimi nikoli ne pijem kave. Malo kasneje pojem lahek sendvič, za kosilo pa poskrbim, da je to obilno. Na jedilniku so običajno testenine, piščanec, solata in sadje. Veste, sem Italijanka in mislim, da je moj videz predvsem posledica špagetov, ki jih redno jem,« je pojasnila ena najlepših žensk na svetu.

Je pa ključna sestavina, ki jo uporablja pri negi obraza in telesa in je njen glavni trik za ohranjanje mladostnega videza in sijoče polti prav olivno olje. »Sem velika ljubiteljica organskega, deviškega oljčnega olja. Uporabljam ga vsak dan v prehrani, pa tudi za nego kože, natančneje kot vlažilno dnevno kremo ter namesto nočne kreme in mleka za telo. Bogato je z antioksidanti, predvsem vitamin E, ki upočasnjuje nastajanje gub. Olivno olje je skrivnost moje lepote,« je razkrila Sofija Loren.

Čeprav nikoli ni pomislila, da bi šla k lepotnemu kirurgu, se igralka trudi razumeti ženske, ki so nezadovoljne s svojim videzom. »Kako boš videti, je stvar tvoje izbire. Tiste ženske, ki se odločijo za plastično operacijo, so morda nezadovoljne s svojim telesom in želijo izgledati drugače. Ne vem, kaj je razlog, ker se imam rada takšno, kot sem Resnično obožujem svojo kožo in nikoli nisem bila pripravljena dovoliti nekomu, ne glede na to, kako profesionalen je, da spremeni moj videz. Razumem pa tudi, da je plastična operacija lahko posledica zdravstvenih težav. Vse je stvar izbire,« je dejala in dodala, da je najpomembnejše trdo delati in v tem najti veselje. Igralka se trenutno posveča svojim vnukom kar ji še dodatno da voljo do življenja in jo ohranja mlado.