Nekdanji svetovni prvak v velterski kategoriji, ki ima v poklicni karieri 50 zmag v prav toliko borbah, je zmagal v drugi rundi tako, da je nasprotnika poslal na blazino oktagona z neposrednim udarcem z desnico. Zaradi odsotnosti sodnikov se ta dvoboj sicer ne bo štel na Mayweatherjev bogat seznam.

Žene ga le denar

Petinštiridesetletni Američan, ki je uradno upokojen od leta 2017, množi ekshibicijske dvoboje, ne da bi skrival, da ga pri teh ekshibicijskih obračunih žene zgolj misel na denar. »Lahek nasprotnik in lahek denar,« je dejal v četrtek pred dvobojem proti Asakuri. Po pisanju tujih medijev je tako v le nekaj minutah v žep pobasal neverjetno bogastvo in sicer nekje med 20 in 30 milijoni dolarjev. 1,5 milijona je zaslužil še preden je sploh stopil v ring, saj so mu toliko plačali za udeležbo na novinarski konferenci pred borbo. Japonec naj bi domov odšel »težji« za nekaj več kot milijon dolarjev.

Mayweather se trenutno pogaja o pripravi dvoboja, ki bi bil prihodnje leto, proti irskemu zvezdniku mešanih borilnih veščin Conorju McGregorju. Irca je sicer premagal s tehničnim nokavtom v prvem srečanju med obema zvezdnikoma leta 2017.

V dveh minutah padel trikrat

Asakura, 30-letni japonski zvezdnik MMA (16 zmag in trije porazi) in tudi priljubljeni youtuber z več kot 2,7 milijona sledilci, se je nekoliko dlje upiral kot Mayweatherjeva prejšnja japonska »žrtev«. Američan se je decembra 2018 pomeril z mladim, 20-letnim kickboksarjem Tenshinom Nasukawo, ki je v dvoboju, ki bi ga težko jemali za resnega, trikrat v dveh minutah podrl nasprotnika.