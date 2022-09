Čeprav so odbojkarji ACH Volley aktualni slovenski državni in pokalni prvaki ter zmagovalci srednjeevropske lige priprave na novo sezono začeli že 10. avgusta, so šele pred kratkim v polni zasedbi. Tudi z vsemi štirimi reprezentanti, Vukom Todorovićem in Nebojšo Mašulovićem, ki sta na nedavnem svetovnem prvenstvu branila barve srbske reprezentance, ter Janijem Kovačičem in Danijelom Konciljo, ki sta bila s Slovenijo četrta na svetu.

Skozi državno prvenstvo do želene forme

»Za sam klub in igralce je igranje v reprezentanci priznanje, nekaj težje pa je za strokovno vodstvo v klubu, kajti mesec dni smo trenirali samo s sedmimi, osmimi igralci. Toda tudi v tem času smo delali dobro in veliko naredili, je pa res, da bomo šele čez nekaj tednov v tisti fazi, v kateri je večina drugih klubov, ki so brez reprezentantov. Ampak to smo vedeli že pred sezono. Do prve tekme v ligi prvakov, ki bo v začetku novembra v Perugii, bomo imeli dovolj časa, da s tekmami v domačem prvenstvu pridemo do želene forme,« se zaradi nepopolne zasedbe tokom večjega dela priprav ne obremenjuje Radovan Gačić, ki bo v novi sezoni namesto Mladena Kašića vodil ljubljanske odbojkarje.

Za Gačića je to pravzaprav vrnitev v klub po trinajstih letih, ko je bil skupaj s Tilnom Kozamernikom pomočnik takratnega trenerja Glenna Hoaga, pred tem je bil pomočnik Dragutina Baltića, s katerim je tudi osvojil pokala CEV. »Ni se bilo težko vrniti v sredino, ki jo dobro poznam, saj sem bil, tudi ko sem deloval v tujini, ves čas v navezi z direktorjem kluba Alešem Jeralo. V tem času je slovenska liga postala še kakovostnejša, tako da zmage v njej tudi za ACH Volley niso več samoumevne, bomo pa v vsakem primeru naredili vse, da nadaljujemo lanskoletno zmagovito serijo,« je dejal 47-letni Gačić, ki veliko upov polaga tudi v ligo prvakov, v katero se Ljubljančani vračajo po enoletnem premoru. »Skupina s Perugio, ki bo prvi favorit, aktualnim turškim prvakom Ziraat Bank Ankaro in nemškim Dürenom bi lahko bila tudi težja, lahko pa tudi lažja, v vsakem primeru pa bomo lahko konkurenčni.«

S skupino v ligi prvakov je zadovoljen tudi Nikola Gjorgiev, kapetan ljubljanskih odbojkarjev, ki meni, da bo letošnji ACH Volley še močnejši. »Skupina mi je zelo všeč, prav želel sem si, da bi dobili Duren. Verjamem, da lahko pridemo iz skupine in se uvrstimo v osmino finala, v najslabšem primeru pa bi evropsko sezono lahko nadaljevali v pokalu CEV in se tam borili še za eno lovoriko. Dejstvo je, da smo bili dolgo v nepopolni postavi, vendar smo od prvega dne priprav delali dobro, kakovostno, mislim pa, da smo letos na vseh položajih še bolj konkurenčni,« je prepričan makedonski korektor v oranžnem dresu.

Odsotnost ruskih klubov priložnost

Nad sestavo ekipe je kot že v vseh preteklih sezonah bedel direktor kluba Aleš Jerala. Peterico igralcev, Gregorja Pernuša, Jana Pokeršnika, Jureta Okrogliča, Nemanjo Peruničića in Filipa Rutarja, so zamenjali izkušeni reprezentančni bloker Danijel Koncilja, ki je bil predlani državni prvak Francije s Cannesom, hrvaški reprezentant Filip Šestan ter trije mladi in nadarjeni slovenski odbojkarji Črtomir Bošnjak, Klemen Šen in Primož Mejal.

»Lanska sezona je bila ena najbolj uspešnih v zgodovini kluba in to tako po tekmovalni, organizacijski in finančni plati. Normalno je, da bi si jo želeli ponoviti tudi v novi sezoni, ne bo pa lahko. Letos spet igramo v ligi prvakov, kar bo nov tekmovalni izziv. Glede na to, da manjkajo tri ruske ekipe, bo tekmovanje morda malo manj kakovostno, bo pa to za nas priložnost, da v njej naredimo kaj več, kot smo v zadnjih letih. Ekipa je konkurenčna, vendar imena sama zase ne pomenijo nič, kajti igrišče bo tisto, ki bo dalo pravi odgovor. Imamo kombinacijo mladosti in izkušenosti. Novi trener Gačić dobro pozna ustroj kluba. Pomembno bo, da dobro začnemo sezono, da čim prej pridemo v zmagovalni ritem,« pa je o svojih pričakovanjih na včerajšnji predstavitvi ekipe za sezono 2022/23 spregovoril Aleš Jerala, dolgoletni športni direktor ACH Volleyja, ki je do zdaj osvojil 18 naslovov državnega prvaka, 13 pokalnih naslovov, 12 naslovov v srednjeevropski ligi, leta 2006 pa tudi pokal CEV.