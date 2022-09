V Kijevu trdijo, da so na vzhodu Ukrajine, v gozdu pri Izumu, od koder so v soboto ruske sile zbežale, našli množično grobišče. Vendar ima skoraj vsak pokojni svoj križ. Gre za 450 trupel, ki jih zdaj odkopavajo. »Buča, Mariupolj in zdaj žal še Izum: Rusija povsod za seboj pušča mrtve in za to mora odgovarjati,« pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

V Buči, ki je predmestje Kijeva, so po odhodu ruskih vojakov spomladi Ukrajinci našli množično grobišče z več kot 400 pobitimi civilisti. A v gozdu pri Izumu še ni dokazov o pobijanju večjega dela pokopanih. Res gre večinoma za civiliste in pri nekaterih so, kot trdi tožilec iz Harkiva, odkrili sledove mučenja, a mnogi naj bi umrli zaradi topovskih granat, lakote in pomanjkljive zdravstvene oskrbe. Združeni narodi nameravajo v Izum poslati svoje preiskovalce.

Papež: Dobava orožja Ukrajini moralno sprejemljiva

Nedavni padec Izuma je hud udarec za rusko vojsko, saj je šlo za njen logistični center, iz katerega se je preskrbovala v Donbasu. Večji del mesteca je porušen in v njem pogosto naletijo na trupla tudi med ruševinami. Šef ukrajinske policije Igor Klimenko je izjavil, da so na ponovno osvojenih ozemljih na severovzhodu odkrili deset mučilnic. Sicer pa ruska vojska ne more imeti vzornih pripadnikov že zato, ker ima v njej osrednjo vlogo podjetje Wagner s svojimi plačanci, ki vse več rekrutira v zaporih.

Zelenski, čigar rojstno mesto Krivi Rih (Krivou Rog) s 600.000 prebivalci so Rusi v zadnjih dneh še posebej močno raketirali, je obsodil rusko raketiranje civilne infrastrukture in od EU zahteval nove sankcije. Prav tako je od zahodnih držav zahteval sisteme zračne obrambe. Izjavil je tudi, da je podpora v orožju, strelivu in denarju bistvena za mir v Evropi. »Več podpore ko bomo imeli, hitreje bomo končali vojno,« je še dejal v spletnem videu. V četrtek je ameriško zunanje ministrstvo napovedalo pomoč v orožju, strelivu, tovornjakih in drugi vojaški opremi v vrednosti 600 milijonov dolarjev. Papež Frančišek pa je te dni izjavil, da je dobava orožja Ukrajini, ker gre za samoobrambo, moralno sprejemljiva.

Ukrajinski pritisk na fronti upadel

Ukrajinska vojska v zadnjih dneh po osvojitvi več tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja zaenkrat ne napreduje več. Ukrajinci, ki so zasegli tudi veliko streliva in orožja, utrjujejo osvojeno, Rusi pa krepijo svoje obrambne položaje. Tudi na jugu, kjer naj bi Ukrajinci do konca leta osvojili severni breg Dnepra s Hersonom, saj so z rušenjem mostov bistveno zmanjšali preskrbo ruske vojske, ni večjih sprememb.

Rusija še vedno obvladuje petino ali 120.000 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja. A pod okupacijo se krepi odporniško gibanje. Tako so lokalne proruske oblasti v Berdjansku, pristanišču ob Azovskem morju, sporočile, da sta bila ubita namestnik lokalnega šefa uprave in njegova soproga. »Ta zločin ne bo ostal nekaznovan,« so dodale. V Lugansku, ki je od leta 2014 v rokah proruskih separatistov, pa so obtožile »teroriste«, da so s podtaknjeno bombo v pisarni ubili tamkajšnjega generalnega tožilca in njegovo namestnico.