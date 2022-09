Letošnji govor o stanju v Evropski uniji (podoben je vsakoletnemu govoru o stanju v ZDA, ki ga ima ameriški predsednik vedno januarja) je bil drugačen od prejšnjih let. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je bila oblečena v rumeno-modre barve ukrajinske zastave (podobno tudi druge evropske komisarke), se je najprej poklonila hrabrosti ukrajinskih ljudi, ki nudijo odpor ruskim agresorjem, ter tudi predsedniškemu paru, ki je ostal v Kijevu in tako nudil zgled ukrajinskim državljanom. »Še nikoli ni razprava o stanju v Uniji potekala, ko na evropskih tleh divja vojna,« je poudarila von der Leynova, ki je v evropskem parlamentu v Strasbourgu govorila ob prisotnosti prve dame Ukrajine Olene Zelenske, častne gostje tokratne razprave o stanju v Evropski uniji. Za hrabrost Ukrajincev se je von der Leynova poklonila z opisom, da je z uporom proti ruski agresiji vzniknila nacija herojev.

»Čas za vztrajnost«

»Sedaj je čas, da pokažemo vztrajnost ne pa popuščanje,« je dejala von der Leynova in napovedala, da bodo sankcije proti Rusiji ostale v veljavi, saj je to cena, ki jo mora Putin plačati za svojo sled smrti in uničenja v Ukrajini. Z evropskim pogumom in solidarnostjo bo Putin spodletel in Evropska unija bo zmagala, je ocenila von der Leynova, ki je tudi menila, da bo Evropa vedno znova preizkušena v njeni odločenosti, saj jo bo Putin poskušal razdeliti.

Med nadaljevanjem pomoči Ukrajini je napovedala tudi 100 milijonov za obnovo ukrajinskih šol (uničenih je bilo 70 šol), saj otroci predstavljajo prihodnost države. Je pa tudi priznala evropske napake, da namreč v preteklosti EU ni dovolj prisluhnila opozorilom iz baltskih držav, Poljske, Moldavije in Gruzije, da se Putin ne bo ustavil.

Solidarnostna delitev dobičkov

Drugi večji sklop njenega govora je bil namenjen ukrepom za blažitev energetske krize, ki jih v sprejetje članicam vnovič predlaga evropska komisija. Čeprav so države vložile že milijarde evrov za blažitev visokih cen energije za gospodinjstva, to še ne bo dovolj, je dejala von der Leynova. Napovedala je cenovno kapico za elektriko za tista energetska podjetja, ki jo proizvajajo z nizkimi stroški, prav tako pa bodo ta podjetja morala plačevati solidarnostni prispevek.

»Ta podjetja ustvarjajo prihodke, o katerih nikoli niso sanjala (…) Nič ni narobe z dobički, toda v tem času je napačno prejemati visoke dobičke s profitiranjem od vojne. V teh časih je potrebno dobičke deliti in jih usmerjati k tistim, ki jih najbolj potrebujejo,« je dejala in ocenila, da bo ukrep cenovne kapice skupaj s solidarnostnim prispevkom teh podjetij državam članicam prinesel okoli 140 milijard evrov, ki jih bodo lahko same usmerile v blažitev negativnih posledic energetske krize.

Podpora sklicu evropske konvencije in prožnejših fiskalnih pravil

V svojem govoru se je zavzela tudi za spremembo fiskalnih pravil Unije, saj se EU mora sprijazniti z realnostjo novih ravni javnega dolga. Predsednica Unije želi tudi konvencijo o prihodnosti EU, s katero bi se nadaljevala razprava o morebitnih reformah delovanja EU. Želela je tudi več solidarnosti pri vprašanju sprejemanja migracijskega paketa, kjer se je po njeni oceni potrebno pomakniti naprej.

Napovedala je tudi nakup desetih amfibijskih letal in treh helikopterjev, da bi se EU lažje spopadale s požari kot posledicami podnebnih sprememb. Kot nov projekt načrtovanega prehoda EU k zelenim obnovljivim virom energije je napovedala tudi vzpostavitev evropske vodikove banke, ki bo članicam pomagala pri nakupih vodika. Vnovič je tudi državam zahodnega Balkana, Ukrajini, Moldaviji in Gruziji zagotovila, da sodijo v evropsko družino narodov, torej v EU.

Napovedala je tudi zakonodajni paket za zaščito demokracije po vzoru že sprejete zakonodaje za ščitenje gospodarskih subjektov pred tujimi vplivi na EU. Evropa mora namreč zaščititi tudi svoje vrednote pred tujimi vplivi. Evropska komisija pa bo tudi v EU vztrajala pri zaščiti vladavine prave in neodvisnosti sodstva, evropski proračun pa bo ščitila z mehanizmom za pogojevanje izplačil sredstev s spoštovanjem vladavine prava, je ob napovedi krepitve boja proti korupciji še dejala von der Leynova.