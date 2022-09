#NedeljskiDnevnik Oblegane alpske doline za zapornicami

Turistično najbolj oblegan mesec je za nami, alpske doline in izhodišča v gore so tudi letošnje poletje privabili množice izletnikov in avtomobilske pločevine, zato skoraj ne preseneča, da postaja vse več parkirnih mest in cest do izhodišč do gora plačljivih ali zaprtih, s čimer želijo lokalne skupnosti in pristojni vsaj malo umiriti oziroma zmanjšati promet v naravnem okolju.