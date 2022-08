Urgentna deratizacija javne norišnice

Pregovor je preprost: če bedak ali norec pride na grad, ne postane kralj, temveč grad postane norišnica. Tega smo se v preteklosti nagledali in načudili v politiki, zadnja leta pa to spremljamo na RTVS. Padejo na dvor kot politični izstrelki in naredijo totalno štalo. Dobesedno so tretjerazredni strankarski vojaki nacionalko spremenili v norišnico. Skratka, v nekaj popolnoma nenormalnega in nesprejemljivega. V bajto konfliktov in bajto bedarij.