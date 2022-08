Na 70. Ljubljana Festivalu se pričenja operni teden s štirimi vrhunskimi opernimi pevci na treh večerih opernih arij – nocoj najprej nastopi tenorist Juan Diego Flórez, v petek bo sledil koncert z mezzosopranistko Ano Netrebko in tenoristom Jusifom Ejvazovom (ter gostjo, slovensko mezzosopranistko Moniko Bohinec), v sredo, 31. avgusta, pa prihaja v goste Plácido Domingo. Vse pevce bosta pospremila naša profesionalna orkestra, Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Slovenske filharmonije.

Med belcantom in romantiko

Že nocoj bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil perujski tenorist Juan Diego Flórez, ki edini od naštetih zvezdnikov na ljubljanski festival prihaja prvič. Najprej se je uveljavil kot pevec popularne glasbe in tako sledil očetovim stopinjam, nato pa so ga po uspešnem debiju na odru milanske Scale pri 23 letih – tam so postali pozorni nanj po nastopu na Rossinijevem opernem festivalu v Pesaru – premamile številne ponudbe uglednih opernih ustanov, ki so začele deževati. Danes pri 49. letih velja za operno zvezdo, sodeluje pri snemanjih oper, prejel je kar nekaj nagrad in priznanj.

Za ljubljanski koncert napoveduje operne arije iz repertoarja belcanta in romantike (Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni, Bizet, Massenet, Gounod), pospremili pa ga bodo Simfoniki RTV Slovenija. »Res sem navdušen, da bom lahko v Ljubljani predstavil svoj operni repertoar, pa tudi tisti del sebe, ki je povezan s popularno glasbo, ob kateri sem odrasel,« je povedal pred svojim prihodom.

Večer bo glasbeno vodila nadvse zanimiva dirigentka Oksana Liniv, ki si je že ustvarila bleščečo kariero, prihaja pa iz Ukrajine. Med prvo ligo dirigentov se je dokončno prebila, ko je kot prva dirigentka dobila povabilo iz konservativnega Wagnerjevega festivala iz Bayreutha. Pravijo, da so njene interpretacije natančne, temperamentne in izražajo globoko razumevanje glasbe. Trenutno je glasbena vodja bolonjskega Teatra Comunale in tudi tamkajšnjega simfoničnega orkestra, redno dirigira tudi Münchenskim filharmonikom, Dunajskim simfonikom in Berlinskim filharmonikom.

Večer španskih zarzuel

Poletno gledališče Križank bo nudilo ambient večeru španskih zarzuel Noche española prihodnjo sredo, ko bo nastopil španski operni zvezdnik Plácido Domingo. Poznamo ga kot člana legendarne zasedbe Treh tenorjev, prav dobro pa tudi kot starega znanca ljubljanskega poletnega festivala. Prejemnik številnih nagrad grammy in častnih doktoratov je v svoji uspešni karieri poustvaril prek 150 vlog, kar doslej ni uspelo še nobenemu tenoristu. V zadnjem obdobju svoje kariere se mu je glas sicer obarval v bariton, zelo dejaven je tudi kot dirigent. Lani je na ljubljanskem festivalu nastopil s Simfoniki RTV Slovenija in našo sopranistko Sabino Cvilak, ki ji je v preteklosti omogočil ameriški debi v Operni hiši v Washingtonu. Tudi sicer je znan po svojih angažmajih pri spodbujanju mladih glasbenikov, operno tekmovanje Operalia je ustanovil prav zanje, kot odskočno desko v profesionalni svet.

Za tokratni koncert v Ljubljani je napovedal redkeje slišane zarzuele, ki so glasbene točke iz španskih glasbeno-gledaliških iger. Zarzuela sicer izvira iz baročne Španije, v 19. stoletju pa je doživela romantično preobrazbo in postala nadvse priljubljena po vsem svetu. Domingu se bo na odru pridružila ugledna urugvajska sopranistka María José Siri, ki se je urila na Pariškem konservatoriju in Dunaju, pripisujejo pa ji liričnost in čustvenost glasu, prepričljivo igro ter celostno umetniško prezenco. Orkester Slovenske filharmonije bo pod vodstvom španskega dirigenta Jordija Bernàcerja poleg spremljav k arijam igral tudi uverture in medigre iz zarzuel.