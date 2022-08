Sin Daniela Popovića išče ženo

Sin črnogorsko-hrvaškega pevca Daniela Popovića, najbolj znanega po pesmi Džuli, s katero je leta 1983 zastopal Jugoslavijo na Evrosongu in osvojil sijajno četrto mesto, bo ljubezen oziroma kar novo ženo iskal v resničnostnem šovu Ženim sina?, ki ga bo predvajala hrvaška Nova TV. Sebastianu Popoviću bo nevesto pomagala najti njegova mama Sanja Bjedov Popović, nekdanja podjetnica in manekenka. Ženo bodo poleg Sebastiana iskali še Antonio Obradović, instagramski vplivnež Mirko Ranogajec in Kristian Cvijić. Vsak od štirih mladcev bo spoznal šest deklet, s katerimi se bo spoznaval in zabaval šest tednov, vse do trenutka, ko bo moral izbrati pravo.