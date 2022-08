Bramor pa pustoši tudi po nacionalkinih njivah ... Še malo, pa bo drugi program RTV SLO izpostava Nove24TV, na prvem programu sta bramorja Možina in Pirkovič pojačano aktivna ob očitni podpori bramorja s sosednje njive, Urbanije. V ozadju pa tudi že čaka četa bramorja Tomašiča, ki je ostala brez (madžarske) hrane.

Volitve so jasno pokazale, kaj pričakuje večina poštenih in nepokvarjenih Slovencev in verjamem, da se je proti škodljivcem vredno boriti z vsemi dovoljenimi sredstvi. Tega ne bi smela pozabiti vlada Roberta Goloba, ki je zmagala zaradi (za)upanja večine Slovencev, kot tudi ne civilna družba, v kateri so se jasno oblikovala ključna stališča, ki naj bi jih politiki v parlamentu zastopali. Vsa ihtava aktivnost SDS in njihovih podpornikov, v želji čimbolj škoditi aktualni vladi in s tem Sloveniji, je zadnje opozorilo, da je treba projekt poprave države čimprej zaključiti z ustreznimi pravnimi postopki, v katerih naj se hitro in jasno zaključijo vsi nezakoniti postopki prejšnje vlade in odgovornih politikov.

V primeru, da se to ne bo zgodilo, nas čaka bramorjev fenomen – najagresivnejši, najmočnejši bramor vse svoje konkurente pred nastopom zime uniči in si s tem zagotovi prevlado v naslednjem letu.

Ali si želimo, da bi veliki Bramor zopet pustošil po Sloveniji? Jaz in vsi normalni Slovenci zagotovo ne. Zato pamet v roke, g. Golob, in pogumno dokončajte delo, ki ste se ga lotili. Ljudje to od vas pričakujemo! Poslušajte tudi nasvete ljudi z znanjem in izkušnjami, kot je npr. dr. Dušan Keber, ki vam v zadnji sobotni prilogi Dnevnika dobronamerno svetuje, kako se lotiti problemov v zdravstvu.

In preberite objektivna in aktualna razmišljanja v Pismih bralcev (če naštejem samo nekatere: Cetinski, Jamnik, Juri, Cuznar, Krnc, Šonc ...), v katerih vas opozarjajo na napake in pomanjkljivosti nekaterih vaših odločitev. Lažje vam bo pri odločanju v prihodnje!

Ob vsem zapisanem ne pozabite: RTV njiva je vaša prva prioriteta!

Srečo Knafelc, Krvava Peč