Kot so sporočili iz vladne stranke, dostavljalci sami po sebi niso nič bolj odgovorni ali neodgovorni vozniki od siceršnje prometne kulture v mestu. Razlog za njihovo hitenje pa je en sam, in sicer da so plačani po učinku. Hitijo, da na dan zberejo dovolj naročil.

Ob tem kot poslovni partnerji brez pravic iz naslova rednega delovnega razmerja nosijo vse stroške vzdrževanja vozil, plačevanja prispevkov, sanacije poškodb in bolezni ter seveda tudi plačevanja kazni za kršenje prometnih predpisov, so opozorili in dodali, da dostavljalcev nihče prav tako ni vprašal za mnenje o sprejetem dogovoru »med šefi in županom«.

V Levici so poudarili, da so tudi dostavljalci Wolta in Glova prebivalci tega mesta. »Ljubljanskega župana Zorana Jankovića bi lahko bolj skrbelo, pod kakimi pogoji delajo in kakšen vpliv imajo algoritmi na izkoriščanje delovne sile, ne pa da obrača eno skupino prebivalcev proti drugi, medtem ko vzroki za vse hitrejšo in tvegano vožnjo ostajajo nenaslovljeni,« so izpostavili.

Potegnili so tudi vzporednice z dostavljalcem, ki ga je v središču Ljubljane v času ukrepov za zajezitev covida-19 doletela kazen zaradi malicanja na prostem. »Tu imamo enak primer nerazumevanja pogojev, v katerih poteka njihovo delo. Prebivalce mesta zato pozivamo, naj v tem ovajanju ne sodelujejo, ampak naj raje podprejo prizadevanja tistih, ki se trudijo za redno zaposlitev dostavljalcev,« so dodali.

Za uvedbo identifikacijskih številk se je ljubljanska mestna občina s slovenskima podružnicama korporacij Wolt in Glovo dogovorila, ker naj bi se po navedbah občine več meščanov in meščank pritoževalo nad vožnjo dostavljalcev. Omenjene številke naj bi omogočale lažjo prijavo v primeru kršenja prometnih predpisov.

»Nihče nikomur ničesar ne jemlje, še posebej ne mestna občina ter Wolt in Glovo, temveč gre za red, ki ga je treba spoštovati,« je na torkovi novinarski konferenci dejal ljubljanski župan Janković.

Nestrinjanje z nošenjem številk dostavljalcev hrane so danes v skupni izjavi izrazili tudi v sindikatu Mladi plus, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikatu delavcev gostinstva in trgovine Slovenije, Sindikatu novinarjev Slovenije, Sindikatu Glosa, Svobodnem sindikat Slovenije, Ambasadi Rog in Inštitutu za druga vprašanja Danes je nov dan. Na nova pravila so se kritično odzvali tudi v Delavski svetovalnici.