Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v dvorani Rudi Sedlmayer, kjer potekajo boji na evropskem prvenstvu v Nemčiji, včeraj zvečer prvič prijel tekmovalni lopar. Skupaj s klubskim soigralcem Čehom Tomasom Polanskym sta med dvojicami v šestnajstini finala z 2:3 presenetljivo izgubila s Srbom Dimitrijem Levajcem in Moldavcem Andreio Putuncico. »Nisem najbolj zadovoljen s prikazano igro, verjetno pa Tomas še manj. Prvi dvoboj je vedno težak, a pomemben, da sem začutil dvorano. Ambient je odličen in komaj čakam igro posameznikov. S formo zaenkrat nisem najbolj zadovoljen, a računam, da jo bom stopnjeval,« je po porazu med dvojicami povedal najboljši slovenski igralec Darko Jorgić, ki ga danes čaka uvodni dvoboj med posamezniki.

Predsednik uprave reagiral

Prvi vtis ob vstopu v dvorano, ki je sicer v lasti Nogometnega kluba Bayern, v njej pa dvoboje nemškega prvenstva in evrolige igra košarkarska sekcija bavarskega velikana, je bil ob pogledu na slovenske igralce katastrofalen. Slovenski reprezentanti namreč nastopajo z večkrat povitimi svetlo-modrimi dresi. Razlog je v tem, da so na dresih napisi številnih sponzorjev, kar je na evropskem prvenstvu prepovedano. Še grše je vse skupaj videti, ko polepljeni trakovi na prepotenih dresih odstopajo in vse skupaj lahko postane za igralce in igralke celo moteče. Za reprezentanco, znotraj katere nastopa osmi igralec sveta in drugi najboljši Evropejec ter eden največjih favoritov za naslov evropskega prvaka, je zunanja podoba sramotna. Ob tem, da je Evropska namiznoteniška organizacija (ETTU) že na predlanskem evropskem prvenstvu v Varšavi zamižala na obe očesi, da je lahko Slovenija igrala v istih dresih, kot tekmuje dve leti kasneje v Münchnu.

Ko je videl slovenske drese predsednik uprave Tibharja Roland Berg, ni mogel verjeti svojim očem. Ker je Darko Jorgić najboljši igralec nemškega proizvajalca namiznoteniške opreme ter si služi kruh v Tibharjevemu klubu v Saarbrücknu, je Nemec reagiral ter naročil nove drese za Hrastničana, ki bodo ustrezali standardom ETTU. »Danes še nisem dobil novega dresa. Ga bom pa imel jutri med posamezniki,« je odgovoril Jorgić. Slovenski trenerji in igralci so bili včeraj na to temo tiho. Nihče se ni želel izpostavljati, da ne bi rekel kakšno preveč čez zvezo, za katero se zdi, da v Sloveniji deluje bolj kot ne le na papirju.

Peter Hribar po stopinjah očeta

Odlično formo s sredozemskih iger, kjer je Slovenija ubranila naslov v ekipni konkurenci, so slovenski igralci in igralke prenesli v München, pa čeprav se morajo s slovenskimi dresi bolj skrivati, namesto da bi se v njih bohotili. Iz kvalifikacij sta se na glavni turnir, med najboljših 64 igralcev stare celine, po pričakovanju prebila Ana Tofant in Deni Kožul. Nepričakovano pa Peter Hribar, ki je zaenkrat dosegel svoj največji uspeh. V dodatne kvalifikacije sta se kot druga iz kvalifikacijskih skupin uvrstila še Katarina Stražar in Tilen Cvetko, mlada Sara Tokić pa je bila z dvema porazoma v skupini tretja.

V družini Hribar so očitno mojstri zmagovanja za en glas oziroma eno točko. Spomnimo, da je pred štirimi leti na županskih volitvah občine Šmarješke Toplice predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Marjan Hribar premagal tekmico Bernardko Krnc za dva glasova (1017:1015). Po prvem štetju je bil rezultat izenačen, po pritožbah, ki so se zavlekle v novo koledarsko leto, pa je polni mandat dobil Hribar. Njegov sin Peter je imel včeraj v Münchnu vse v svojih rokah. V skupinskem delu je najprej premagal Poljaka Macieja Kubika ter dosegel največjo zmago v dosedanji karieri. Včeraj popoldan je igral proti obrambnemu igralcu Loicu Stollu, za zanesljivo napredovanje v glavni žreb pa je potreboval dva dobljena niza. Ker je dvoboj Švicar zmagal s 3:1, so o zmagovalcu skupine odločale dobljene in izgubljene točke, saj je vsak igralec dosegel po eno zmago in poraz s 3:1. Seštevek Hribarjevih točk je znašal 85:82, Švicarjevih 80:79, Poljakovih pa 73:77. Odločila je točka v korist slovenskega igralca. »Zadovoljen sem z uvrstitvijo v glavni žreb, ne pa tudi s potjo. Vedel sem, da bo odločala vsaka točka, v odločilnih trenutkih pa nisem igral dobro. Ustrašil sem se ter bil preveč v krču,« je bil ob svojem največjem uspehu kritičen Peter Hribar.

V Münchnu kaže izpostaviti uspeh Denija Kožula in Katarine Stražar, ki sta si z uvrstitvijo v osmino finala med mešanimi dvojicami priborila vozovnico za evropske igre. Potem ko je Kožul prepričljivo dobil dvoboja v kvalifikacijski skupini, nam je včeraj v mešani coni dejal, da je s svojimi igrami zadovoljen, da pa si očita zgrešeno točko v mešanih dvojicah v osmini finala proti madžarskemu paru. »Zadovoljen sem s svojo prvo uvrstitvijo v glavni žreb med posamezniki. Najbolj pa sva s Katarino ponosna, da sva med mešanimi dvojicami izločila švedski par, kjer je igral tudi Kristian Karlsson, lanski svetovni prvak med dvojicami,« je povedal Deni Kožul, ki si tretjo sezono služi kruh v nemški bundesligi, kjer je član Grünwettersbacha. Včeraj sta uvodna dvoboja izgubili slovenski dvojici Tofant-Stražar in Hribar-Cvetko, a sta obe zapustili soliden vtis.