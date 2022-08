50 let prvega elektronskega hita

Letošnje leto oziroma poletje skladba Popcorn, ena najslavnejših inštrumentalnih pop skladb in prva elektronska uspešnica, slavi 50 let slavnosti. Pred tem nobena uspešnica ni bila odigrana zgolj na sintesajzer, ves čas od nastanka naprej pa se izza menjujočih se glasbenih trendov in uspešnic kot nekakšna rdeča nit v ozadju pojavlja Popcorn. Ne izgine iz etra. Če ne drugače kot melodija pri zvonjenju telefonov.