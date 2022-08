O kitih, žužkih in zamrznjenih politikih

Beluga, to je bila teden dni beseda, ki je polnila evropske medije, in večina ljudi je šele zdaj izvedela, da se tako imenuje vrsta kita. O zatavanju samičke iz Atlantika v Seno, o njenem hiranju, reševalni akaciji in smrti smo bili obveščeni, kot bi šlo za bitje iz vesolja; tudi mrožka, ki je pred dnevi pritavala do Osla, je postala ljudska junakinja. Le da Norvežani nimajo pretiranega talenta za sentimentalne drame. Reševalne akcije, ki bi bila veliko enostavnejša od tiste belugine, niso niti načrtovali; ko se je pokazalo, da je neprespana zaradi nadlegovanja oboževalcev, so jo uspavali.