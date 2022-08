Ukrajinska jedrska agencija Energoatom je na Telegramu delila sporočilo lokalnega voditelja iz mesta Energodar, ki je prebivalce pozval, naj se umaknejo z ulic kraja, ki se nahaja v bližini elektrarne. Kijevu zvesti uradnik je ob tem dodal, da je prejel informacije o novih provokacijah ruskih sil.

»Po navedbah prebivalcev je v smeri jedrske elektrarne prišlo do novega ruskega obstreljevanja,« je zapisal v sporočilu. Toda proruski uradniki na zasedenih območjih v regiji Zaporožje so za obstreljevanje obtožili ukrajinske sile.

Strah pred jedrsko katastrofo

»Energodar in jedrsko elektrarno v Zaporožju ponovno obstreljujejo milice ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega,« je dejal član proruske lokalne uprave Vladimir Rogov. Po njegovih besedah naj bi rakete padle na območja, ki se nahajajo na bregovih reke Dneper in elektrarne, pri čemer ni poročal o morebitnih žrtvah ali škodi. Območja, ki jih zaseda Rusija, in tista, ki so pod nadzorom Ukrajine, deli reka.

Kijev in Moskva sta si ta mesec že večkrat izmenjali obtožbe zaradi obstreljevanja območja elektrarne, kar je povzročilo strah pred pred jedrsko katastrofo in privedlo do četrtkovega izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov na to temo.

Ukrajinske oblasti, ki Moskvo obtožujejo, da je v elektrarno namestila več sto vojakov in skladišče orožja, so pozvale k vzpostavitvi demilitariziranega območja okoli elektrarne.