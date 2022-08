Kim Kardashian in Pete Davidson sta se po devetih mesecih razšla

Devet mesecev je trajala romanca med zvezdnico resničnostnega šova Kim Kardashian in trinajst let mlajšim igralcem Petom Davidsonom, zdaj pa sta potrdila, da nista več par in da sta se odločila, da bosta le prijatelja. Uradni razlog za konec zveze je, da sta, kljub temu da čutita veliko medsebojne ljubezni in spoštovanja, ugotovila, da naporni urniki in ogromno časa, ki ga zaradi različnih obveznosti preživita narazen, tudi na drugih koncih sveta, onemogočajo ohranjevanje resne zveze. Odločitvi je bržčas botrovalo prav to, da je Davidson to poletje preživel v Avstraliji, kjer je snemal svoj novi film Wizards, čeprav so viri blizu Kim Kardashian zatrjevali, da sta v stalnem stiku in da jo Davidson vsak dan spravi v dobro voljo. Kar pa očitno ni bilo dovolj.