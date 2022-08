Grenko-sladki položaj​

Okoli 308 tisoč mladih, starih od 15 do 29 let, imamo v Sloveniji, na drugem polu, starejših od 65 let, jih je 445 tisoč. V zadnjem desetletju se je število prvih zmanjšalo za 15 odstotkov, število drugih pa povečalo za 29, in tako je starejša generacija dosegla in izrazito presegla mlajšo, ugotavljajo na Statističnem uradu RS (SURS).