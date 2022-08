Barbara Jaki: Prepričana sem, da ima umetnina moč. Original ima potenco, ki pritegne

Kaj skrbi direktorico Narodne galerije Barbaro Jaki? V osrednjem slovenskem muzeju umetnosti je to nekoliko presenetljivo cena električne energije. Ta skrb je združena s skrbjo, da bi prostori galerije ostali še naprej polni obiskovalcev. Direktorica je vso svojo poklicno pot opravila v galeriji. Kot direktorica je naredila tvegano potezo. Svetišče nacionalne umetnosti je prenovila, odprla okna in v galerijo spustila svetlobo od zunaj. Učinek je bil neverjeten. Narodna galerija je začela delovati kot dnevna soba vsega mesta in prostor za pogovor o tem, kakšna čudna reč je narodova kultura.