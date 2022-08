Prihodnost Donalda Trumpa

Ameriški preiskovalni organi so vdrli v stanovanje Donalda Trumpa. Ali so v Ameriki oblast res prevzeli komunisti? Ne. Prav nasprotno. Policijske preiskave ga preganjajo kot nevarnega revolucionarja. FBI ga tako kot v najboljših časih protikomunističnega senatorja McCartyja preiskuje zaradi antiameriških dejavnosti. Trump je na črni listi. Sodno ga izsiljujejo zaradi sodelovanja pri organizaciji zasedbe zgradbe ameriškega parlamenta v Washingtonu. Oblast liberalne demokracije v ZDA naj bi razumel kot nelegitimno in naj bi ljudstvo nagovarjal, naj jo zamenja z neposredno ljudsko demokracijo.