»Policisti na kraju ustvarjajo pogoje za sprostitev enega pasu, ki bo trenutno namenjen izključno tovornemu prometu, kombijem ter avtodomom in vozilom s prikolicami,« so navedli na policijski upravi Kranj. Za osebni promet pa do nadaljnjega velja obvoz, ki je med priključkoma možen po regionalni cesti. Voznike prosijo, naj spremljajo prometne informacije in prometno signalizacijo.

Promet je sicer oviran tudi v smeri proti Jesenicam, piše prometno-informacijski center.

Ta sicer poroča še o eni prometni zapori, in sicer v Ilirski Bistrici na Bazoviški cesti pri pošti.