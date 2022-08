Okoli pol enajste ure včeraj dopoldan je v pekarno v Medvodah vstopil moški, ki je z nožem v rokah od prodajalke zahteval denar. Ona mu ga ni dala, zato je odšel. Le dobre pol ure kasneje je udaril še enkrat, tokrat se je spravil na cvetličarno, kjer je prav tako z nožem v rokah zahteval denar. »Ko mu je prodajalka izročila nekaj drobiža, je cvetličarno zapustil,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Poškodovanih ni bilo.

Policisti moškega še vedno iščejo. Star je nekje med 30 in 40 let, izredno suhe postave, ima rjave lase, pri sebi je imel nahrbtnik, so še sporočili s PU Ljubljana.