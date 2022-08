München 2022

Pričakovati gre, da bo posamičnem vrhuncu letošnjega koledarskega leta, ko bo v Münchnu med 11. in 21. avgustom mnogopanožno evropsko prvenstvo, Slovenija igrala vidno vlogo. Izmed največjih zvezdnikov slovenskega športa se za nastop nista odločila kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, bodo pa na delu mladi, perspektivni in zelo uveljavljeni slovenski športniki, kot so športna plezalka Janja Garnbret, atlet Kristjan Čeh in Darko Jorgić.