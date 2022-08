Drevenšek je na predlanski božič v Gerečji vasi z nožem najprej umoril nekdanjo partnerico Mojco Lešnik, zatem pa z okrvavljenim nožem odšel čez cesto v hišo njenih staršev Jožice in Branka Lešnika in ju napadel ter umoril pred očmi svojega štiriletnega otroka. Po krvavem zločinu je šel do prijateljev, povedal, kaj je storil in spil velike količine alkohola, da bi se spravil v stanje opitosti in bi na sojenju tako obveljal za neprištevnega. Nakana se mi ni izšla.

Sodišče mu je za vsakega od treh umorov izreklo po 29 let zapora, za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja pa štiri leta. Sodnica mu je izrekla enotno kazen 30 let zapora.

Sojenje se je z zaključnimi besedami sicer sklenilo prejšnji teden, tako da je bil danes na vrsti le izrek sodbe. Tožilec Uroš Tomažič je v četrtek v zaključnih besedah zatrdil, da je bila obtoženemu krivda za vse očitke nesporno dokazana. Ker za Drevenška ni našel niti ene olajševalne okoliščine, je velikemu senatu predlagal, naj mu za vsak umor določi kazen 30 let zapora, za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja štiri leta zapora ter izreče enotno kazen dosmrtnega zapora. Obramba je po drugi strani trdila, da tožilstvo ni dokazalo zakonskih znakov kaznivega dejanja umora, pač pa je Drevenšek po njegovem s tem, ko je vzel življenje bivši partnerici in njenim staršem, kriv kvečjemu treh kaznivih dejanj uboja, za kar pa upoštevaje zakonodajo ni mogoče izreči kazni dosmrtnega zapora.