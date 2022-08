»Ko pride do moje glasbe, moje kreativnosti in seksualnosti, sem zelo fluiden človek, enako velja pri spolu. Lani je moja energija zelo nihala med moško in ženstveno – ko sem bila denimo v kakšnem lokalu pred izbiro moškega ali ženskega stranišča, sem se počutila, kot da zame ni izbire, saj se nisem nujno počutila kot ženska, enako tudi ne kot moški, temveč enostavno le kot človek. Zato sem se odločila za zaimek 'oni', ki po mojem mnenju opiše, da se nekdo v svojem bistvu počuti le kot človek,« je med gostovanjem na podkastu Spout povedala Demi Lovato in dodala, da se v zadnjem času znova počuti precej bolj žensko, zato je tudi prišlo do omenjene spremembe. »Na koncu koncev pa je najbolj pomembno, da se lahko vsak izrazi tako, kakor sam misli, da je prav. Najbolj pomembno je, da pri vsem skupaj spoštujemo drug drugega in se medsebojno ne obsojamo. Ne pozabimo, da nihče ni popoln,« je še dodala 29-letnica, ki je spremembo označila tudi na svojem računu na instagramu, kjer pa odslej uporablja oba zaimka, tako »ona« kot »oni«.