Spopad za registrske tablice

Avtomobilske tablice so na Balkanu najvišji izraz suverenosti in identitete. Slovenski politiki z začetka devetdesetih let so pred denarjem in zastavo pokazali avtomobilske tablice brez zvezde, leta kasneje pa tablice z dvanajstimi zvezdicami. Vseeno je, kakšen je avto. Tablice zagotavljajo status svobodnega državljana. Zato se na Balkanu napoveduje še ena vojna za identiteto.