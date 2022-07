Bog, krava in robotika

Nihče ne ve natančno, zakaj je dva meseca pred volitvami v BiH nastala cela frka glede spremembe volilnega zakona, vsi pa vidijo tragikomičen rezultat: najprej je visoki predstavnik napovedal spremembe zakona, kar se je tolmačilo kot nagrada Hrvaški demokratski skupnosti (HDZ). Kopja se lomijo okrog tako imenovanega »legitimnega predstavljanja«. V bistvu gre za to, da bi si rada stranka HDZ v Bosni in Hercegovini (pod njeno vladavino se je v zadnjih dvajsetih letih število Hrvatov prepolovilo s približno 700.000 na današnjih približno 350.000) na vsak način rada zagotovila, da bo večno na oblasti. Ja, HDZ je Hrvaška demokratska skupnost. To dete Franja Tuđmana, zaradi katerega tudi Hrvaška ne more napredovati, saj ljudje dobesedno bežijo iz države, ta stranka, katere medvojni prvaki so bili obsojeni v Haagu na več deset let zapora zaradi skupnega zločinskega podviga, se mora zavarovati.