Julij je v evropski košarki mesec, ko klubi pospešeno sestavljajo ekipe za novo sezono. V tem obdobju tako ne mine dan, ko v javnost ne bi prišle potrditve velikih prestopov in podpisov novih pogodb posameznikov. Križem rok ne sedijo niti pri Cedeviti Olimpiji, pri kateri želijo potrditi uspešno lansko sezono, v kateri so ljubljansko publiko znova v večjem številu zvabili na tribune dvorane v Stožicah in Tivoliju. Po odhodu kapetana v zadnjih treh sezonah Jake Blažiča sta direktor Davor Užbinec in športni direktor Sani Bečirović naredila tisto, kar je bilo nujno. Dvoletni dogovor sta sklenili s preostalimi tremi domačimi nosilci igre iz lanske sezone Edom Murićem, Zoranom Dragićem in Alenom Omićem. Nato pa jima je uspel veliki met. Čeprav klub tega uradno še ni potrdil, pa so potrdili vsi relevantni viri v evropski košarki. V prihodnji sezoni bo dres Cedevite Olimpije še naprej nosil ameriški organizator igre Yogi Ferrell.

29-letni Ferrell je v Ljubljano prišel lani decembra skupaj z Dragićem in Omićem. Sezona se je Olimpiji tedaj podirala, a je bil Američan nato eden ključnih pri preobratu. Po začetnih težavah se je Ferrell odlično ujel z moštvom. »V pogovoru smo z Yogijem Ferrellom. Močno si želimo, da ostane, on pa si po drugi strani zelo želi vrnitve v ligo NBA. Do konca poletne lige ne bomo vedeli, kaj bo z njim. Smo pa v rednem stiku. Ve, kako močno si ga želimo. V Ljubljani je bil zelo zadovoljen, zato potihem upam, da bo ostal, če se ne bo vrnil v ligo NBA. Čakali ga bomo do konca, dokler nam ne bo sporočil svoje odločitve,« je junija v intervjuju za Dnevnik glede Ferrella povedal Davor Užbinec.

Njegovih besed so se navijači razveselili, a je glede na igre Američana redko kdo verjel, da se lahko uresničijo. Še posebej, ker so lovke nanj vrgli številni evropski velikani, med njimi tudi konkurent v ligi ABA Partizan. A očitno je bilo Ferrellu v Ljubljani resnično všeč in je cenil priložnost, ki mu jo je klub ponudil po neuspešni epizodi pri Panathinaikosu. V zmajevem gnezdu sicer nikakor niso zaključili s sestavljanjem moštva, saj jim manjka še kar nekaj igralcev. A trenutni mozaik je zanimiv in kakovosten ter potrjuje Užbinčeve besede, da bodo v zmajevem gnezdu letos resno napadli vrh evropskega pokala.