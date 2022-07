100 najlepših slovenskih popevk: Anita ni nikoli

Anita ni nikoli je nosilna pesem istoimenskega debitantskega albuma skupine Halo iz leta 1997. Glasbena zasedba z Danilom Kocjančičem in Zdenkom Cotičem na kitarah, Jadranom Ogrinom na basu in Tuliem Furlaničem na bobnih je nastala po »gastarbajterskih«​ časih slednjega. Furlanič, nekdanji član skupine Kameleon, se je leta 1972 preselil v Nemčijo, se izučil za strojnega ključavničarja ter ob delu in družini nastopal v mnogih zasedbah. V Haloju so peli vsi, nosilni vokal Tulio pa nam je o tej znameniti pesmi povedal: »Vsebina je povzeta po resnični osebi, ki je bila na ulicah slovenske Istre precej bolj dostopna kot večina žensk. Na zgoščenki je tudi pesem Greta, ki prav tako govori o podobni dami. Jaz sicer ne ene ne druge nisem osebno poznal, saj sem bil skoraj 30 let v Nemčiji. Ko sem se vrnil, smo ustanovili skupino, Danilo Kocjančič pa nas je s to pesmijo prijavil na Melodije morja in sonca. Tam sicer nismo zmagali, morda je bila pesem malo preveč provokativna, a postala je slovenski evergreen. Pojejo jo tako v domovih za ostarele kot v vrtcih. Otroci sicer ne vedo, za kaj gre v pesmi, a refren jim je zelo všeč: »A jaz sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na 'Angelika' se nič ne prime. Napisal sem 'Anita', ker lepše se konča in hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.«