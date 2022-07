Tiskovna predstavnica regije Doneck Ova Ignačenko je ukrajinskim medijem povedala, da je bilo ubitih najmanj šest ljudi, 15 pa jih je bilo ranjenih. Slovjansk ima sicer okoli 125.000 prebivalcev in leži ob strateško pomembni avtocesti M03.

Gre za naslednje večje mesto, ki je na poti ruskih sil ob pritisku proti zahodu Donbasa, potem ko naj bi Rusija danes po lastnih navedbah zasedla strateško ključno mesto Lisičansk in s tem celotno regijo Lugansk.

Napadi se vrstijo tudi na Kramatorsk južno od Slovjanska.

Moskva: Rusija zavzela Lisičansk in "osvobodila" celotno regijo Lugansk

Rusija je zasedla strateško ključno mesto Lisičansk in s tem »osvobodila «celotno regijo Lugansk, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes sporočil obrambni minister Sergej Šojgu. V Kijevu so to sicer zanikali, a priznavajo, da je situacija težka.

»3. julija 2022 je ruski obrambni minister, general Sergej Šojgu vrhovnemu poveljniku ruskih oboroženih sil Vladimirju Putinu poročal o osvoboditvi Ljudske republike Lugansk,« se glasi izjava obrambnega ministrstva.

»Po zaslugi uspešnega bojevanja ruskih oboroženih sil skupaj z enotami Ljudske republike Lugansk smo uspeli vzpostaviti popoln nadzor nad mestom Lisičansk in vrsto bližnjih krajev,« se še glasi uradno sporočilo, ki ga je med drugim povzela ruska tiskovna agencija Tass.

V samo enem dnevu naj bi tako ruskim silam in njihovim separatističnim zaveznikom v Lugansku po lastnih navedbah uspelo zavzeti kar 182 kvadratnih kilometrov ozemlja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med manjšimi kraji v okolici Lisičanska, ki naj bi bili pod ruskim nadzorom, so Belogorovka, Novodružesk, Malorjazanceve in Bela Hora.

Predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je sicer le nekaj minut pred objavo omenjene uradne izjave sporočil, da so ruske in separatistične sile zavzele vasi okoli Lisičanska ter prodrle v samo mesto, kjer pa se zdaj še borijo s sovražnikom, ki je popolnoma obkoljen in bo poražen, je poročal britanski BBC.

Ukrajinska stran je medtem padec Lisičanska zavrnila. Tiskovni predstavnik ukrajinskega obrambnega ministra Jurij Sak je v pogovoru za britanski BBC zatrdil, da to mesto vendarle še ni povsem pod nadzorom ruskih in proruskih sil, da pa je situacija tam res že nekaj časa zelo napeta.

Kot je pojasnil, Rusi napadajo ves čas, zato so se ukrajinske sile prisiljene včasih začasno umakniti z določenih območij, da bi zaščitile življenja ljudi, a jih kasneje znova zavzamejo.

Zatrdil je še, da »bitka za DOnbas še ni gotova« ter da Donbas za Ukrajino ne bo v celoti izgubljen, tudi če Rusiji uspe zavzeti celotno regijo Lugansk, saj je, predvsem v sosednji regiji Doneck, še kar nekaj velikih krajev, ki ostajajo pod nadzorom Kijeva.

Tako vrh ukrajinske vojske kot oblasti Luganska so sicer že davi načeloma potrdili, da so ruske sile in proruski separatisti v mestu v zadnjih dneh močno napredovali. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je obenem priznal, da bi lahko Lisičansk kmalu padel v ruske roke.

Nadzor nad regijama Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine je sicer že od samega začetka eden poglavitnih ciljev ruske invazije na Ukrajino. Lisičansk z okoli 100.000 prebivalci je po padcu Severodonecka še zadnje večje mesto v regiji Lugansk, ki je v rokah ukrajinskih sil.