"Prestregli smo tri sovražne drone, ki so se približevali zračnemu prostoru nad izraelsko gospodarsko morsko cono," je v izjavi zapisala izraelska vojna. Droni so bili usmerjeni proti plinski ploščadi Kariš. Enega od dronov je prestreglo izraelsko bojno letalo, dva pa vojaška ladja, so dodali izraelski viri. Hezbolah je potrdil, da je na morje poslal drone. Po navedbah gibanja je šlo za izvidniško misijo, ki je bila uspešna.

Do incidenta prihaja v času politične nestabilnosti v Izraelu. Izraelski poslanci so ta teden razpustili parlament in tako odprli pot za že pete parlamentarne volitve v treh letih in pol. Odločili so tudi, da bodo volitve potekale 1. novembra.

V skladu s koalicijskim dogovorom je vodenje prehodne vlade do oblikovanja nove v petek prevzel zunanji minister Jair Lapid. Ta je danes tudi prvič kot začasni premier vodil sejo vlade. Na njej je med drugim zatrdil, da bo Izrael po sobotnem incidentu sprejel vse potrebne korake za svojo obrambo. Hezbolahu je očital, da "nadaljuje po poti terorizma" in spodkopava prizadevanja uradnega Libanona za doseganje dogovora o sporni morski meji med državama. Ta poteka na območju, bogatemu z energenti, kjer se med drugim nahaja tudi omenjena ploščad Kariš.